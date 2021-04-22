Олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее» предложили изменить

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предложил изменить олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее». Его слова приводит ТАСС.

Глава МОК заявил, что к слогану необходимо добавить слово «вместе». По его словам, изменение вынесено для обсуждения членами комитета, и к августу 2021 года девиз может быть изменен.

Девиз «Быстрее, выше, сильнее» был утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году. Предложение внес основатель современных Игр, барон Пьер де Кубертен.

Ранее 22 апреля стало известно, что МОК запретил спортсменам преклонять колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter во время Олимпийских игр в японском Токио. Представители США выступали за то, чтобы отменить правило Олимпийской хартии, запрещающее политические акции во время Игр, однако МОК оставил его в силе.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



