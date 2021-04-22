МОК одобрил идею изменить девиз Олимпийских игр

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил предложение по внесению изменений в девиз Олимпийских игр «Быстрее, выше, сильнее». В него собираются добавить четвертое слово «вместе», сообщается на сайте МОК.

Обновленный девиз, вероятно, будет звучать так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе», на латыни Citius, altius, fortius — communis.

В ходе виртуального заседания исполкома МОК идея изменить девиз получила широкое одобрение, в том числе со стороны представителей Международного комитета Пьера де Кубертена. Всех членов МОК попросили выразить свое мнение по данному вопросу. После этого предложение будет вынесено на голосование, которое состоится в ходе сессии МОК в Токио через три месяца.

Олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее» был утвержден первым олимпийским конгрессом в 1894 году. Тогда же он впервые появился на титульной странице первого выпуска официального бюллетеня МОК. Данный набор слов понравился французскому общественному деятелю Пьеру де Кубертену, инициатору организации современных Олимпийских игр. По его мнению, именно этот девиз отражает цели атлетов всего мира. О намерении изменить его заявлял нынешний глава МОК Томас Бах.