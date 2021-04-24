«Авангард» победил ЦСКА и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина

«Авангард» на своей площадке обыграл ЦСКА в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 24 апреля. Основное время встречи завершилось со счетом 3:3. На шайбы армейцев Антона Слепышева, Максима Мамина и Мэтта Роинсона хозяева ответили точными бросками Корбана Найта, Клима Костина и Дамира Шарипзянова. В овертайме решающий гол на свой счет записал нападающий омичей Павел Дедунов.

«Авангард» одержал вторую победу в финальной серии и сравнял счет в противостоянии. Пятый матч пройдет в понедельник, 26 апреля. Хозяином площадки будет ЦСКА.

Клубы встречаются в финале Кубка Гагарина второй раз подряд. В прошлый раз армейцы победили в серии со счетом 4:0 и завоевали трофей.