Третьяк рассказал о роли Путина в решении возглавить ФХР

Трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк рассказал о роли президента России Владимира Путина в решении поучаствовать в выборах главы Федерации хоккея страны (ФХР). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам спортсмена, он не собирался претендовать на эту должность, так как ему хватало работы в Госдуме. Однако глава государства в разговоре с Третьяком заявил об острой необходимости завоевания хоккейной сборной наград, после чего бывший вратарь не мог отказаться.

Третьяк возглавил ФХР в апреле 2006 года. С того момента он является бессменным президентом организации. С 2012 года вратарь входил в состав совета Международной федерации хоккея (IIHF), однако в марте этого года ему пришлось оставить эту должность из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS).

В составе сборной СССР Третьяк становился победителем Олимпиад 1972, 1976 и 1984 годов. В его активе также десять золотых медалей на чемпионатах мира.