Появилось видео решающего гола в матче «Спартака» и ЦСКА

В сети появилось видео решающего гола в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и ЦСКА. Ролик доступен в Twitter-аккаунте «Матч ТВ».

ЛАРССОООН! Пролетел весь фланг и уложил мяч точно в угол 🔴⚪️



Чем ответит ЦСКА? pic.twitter.com/pffGT3EvEd — Матч ТВ (@MatchTV) April 25, 2021

На 52-й минуте шведский нападающий красно-белых Хенрик Ларссон забил гол, который стал единственным во встрече. Форвард получил мяч на фланге, почти на середине поля. Ларссон прорвался в штрафную армейцев и поразил ворота Игоря Акинфеева.

Еще в первом тайме армейцы остались в меньшинстве. С поля на 37-й минуте был удален полузащитник красно-синих Ильзат Ахметов.

«Спартак» расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА занимает шестую строчку.