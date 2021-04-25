ЦСКА остался в меньшинстве в дерби со «Спартаком» и проиграл

Столичный ЦСКА проиграл в московском дерби против «Спартака» в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 36-й минуте армейцы остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов. Решение удалить с поля игрока главный судья матча Павел Кукуян принял после того, как воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR).

На 52-й минуте красно-белые открыли счет в матче. Гол забил шведский форвард «Спартака» Джордан Ларссон.

Победа позволила «Спартаку» сохранить третье место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы занимают шестую строчку.

В первом круге в матче седьмого тура РПЛ ЦСКА обыграл «Спартак». Тогда армейцы праздновали победу со счетом 3:1.

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