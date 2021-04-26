Объявлены рекомендации работодателям на майские праздники

Министерство труда объявило рекомендации работодателям на время майских праздников, во время которых дни с 4 по 7 мая объявили нерабочими. Документ опубликован на сайте ведомства.

В частности, разъясняется, что снижение количества рабочих дней не является основанием для снижения зарплаты. Тем работникам, на которых распространяется указ, следует выплатить деньги в соответствии с трудовым договором, как если бы отработаны были все дни.

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Если же сотрудник работает на сдельной основе, то ему за нерабочие дни выплачивается вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом.

Численность и состав сотрудников, которые необходимы для работы в период нерабочих дней, в том числе дистанционно, работодатели устанавливают самостоятельно. Если же работник в это время находится в отпуске, то его на период установленных указом нерабочих дней не продлевают.

Ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что требование платить зарплату сохраняется в отношении тех сотрудников, которые отказались работать 4-7 мая. При этом она добавила, что если по графику предприятия зарплата выпадает на 4-7 мая, то заплатить ее следует в апреле.

Президент страны Владимир Путин по инициативе Роспотребнадзора на прошлой неделе объявил нерабочими все дни с 1 по 10 мая включительно. Вводить новый локдаун власти отказались.