В России потребовали платить зарплату отказавшимся от работы сотрудникам

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что требование платить зарплату сохраняется в отношении тех сотрудников, что отказались работать 4-7 мая, сообщает РБК.

Также она указала, что полагающуюся сотрудникам зарплату следует перечислить заранее, если срок ее выплаты выпадает на введенные в этом году майские праздники.

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На прошлой неделе президент страны Владимир Путин по инициативе Роспотребнадзора объявил нерабочими все дни с 1 по 10 мая включительно. При этом вводить новый локдаун власти отказались.

Позднее юрист Елизавета Владимирова объяснила, что между нерабочими (4-7 мая) и выходными (1-3 мая и 8-10 мая) днями есть разница. Работа в выходные и праздничные дни оплачивается по увеличенной ставке, а вот в нерабочие дни повышение установлено на усмотрение работодателя.

Сразу после решения о нерабочих днях предприниматели назвали такое решение ударом по предприятиям, потому что они понесут незапланированные расходы.