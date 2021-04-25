Россиянам назвали способ получить двойной оклад за работу

Судебный эксперт Юрий Капштык назвал россиянам способ, при котором они могут получить двойной оклад за свою работу. Об этом пишет «Российская газета».

По его словам, это может произойти в случаях, когда сотрудник работал сверхурочно. Такая норма закреплена в статье 153 Трудового кодекса и письме Роструда от 8 февраля 2021 года № 287-ТЗ «Об определении размера заработной платы за работу в выходные и нерабочие праздничные дни», напомнил Капштык.

При этом оплату за объявленные нерабочими дни с 4 по 7 мая россияне получат в размере установленного им оклада, подчеркнул эксперт, поскольку «при полностью сдельной зарплате работник не имеет оснований для выплат при нерабочих днях». Что касается сотрудников организаций, деятельность которых признана непрерывной, то дни с 4 по 7 мая будут обычными рабочими, заключил Капштык.

Ранее юрист Елизавета Владимирова объяснила россиянам разницу между нерабочими и выходными днями. Как рассказала эксперт, если необходимо выйти на работу в выходные, то по закону в этом случае есть соответствующая ставка. Она удваивается или повышается в зависимости от работодателя. «Такая норма предусмотрена, что выход на работу в выходные и праздничные дни фиксируется по другой ставке», — добавила она. Однако если речь идет о нерабочих днях, то этот вопрос решается на усмотрение работодателя.

В пятницу, 23 апреля, Владимир Путин объявил все дни с 1 по 10 мая нерабочими и подписал соответствующий указ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что новый локдаун на это время в России вводиться не будет.

Таким образом, россияне будут отдыхать в праздники 10 дней. Первым рабочим днем станет вторник, 11 мая. 30 апреля станет предпраздничным, рабочий день будет короче на один час. Изначально россияне должны были отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 число.