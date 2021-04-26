Глава UFC сравнил чемпионку родом из СССР с демоном

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высоко оценил выступление на турнире в Джексонвилле Валентины Шевченко. Его слова приводит MMA Fighting.

Уайт заявил, что Шевченко провела лучший поединок в своей карьере, одолев бразильянку Джессику Андраде на UFC 261. «Валентина дралась словно демон. Будто бы сама идея, что ее можно одолеть, ее выбесила», — заявил глава UFC.

Спортсменка родом из СССР в пятый раз защитила пояс чемпионки UFC в наилегчайшем весе. Она завоевала пояс в 2018-м, оказавшись сильнее полячки Джоанны Йенджейчик.

33-летняя спортсменка представляет Киргизию и Перу. Она родилась в Бишкее (тогда Фрунзе) в 1988 году. Шевченко занимается единоборствами с пяти лет. Также в UFC выступает сестра спортсменки — Антонина.