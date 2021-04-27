Российский хоккеист забросил шайбу в дебютном матче за клуб НХЛ

Российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Александр Барабанов забросил шайбу в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Аризоны Койотс». Видео взятия ворот доступно на сайте турнира.

Форвард отличился с передачи Эвандера Кейна. Шайба Барабанова стала победной для его команды. Таким образом, россиянин отличился в первом же матче за новый клуб. До этого Барабанов представлял «Торонто Мэйпл Лифс».

На счету Барабанова в «Торонто» 13 матчей и единственная результативная передача. Россиянин — олимпийский чемпион в составе сборной страны. До переезда в НХЛ защищал цвета СКА.