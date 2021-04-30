Илья Ковальчук вернется в НХЛ

Российский нападающий Илья Ковальчук покинет омский «Авангард» и вернется к выступлениям в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте клуба.

Руководство клуба расторгло контракт с 38-летним форвардом по обоюдному согласию сторон. Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков выразил благодарность Ковальчуку за его вклад в победу клуба в Кубке Гагарина и поприветствовал желание спортсмена вернуться в НХЛ ради завоевания Кубка Стэнли.

В декабре 2020-го Ковальчук подписал контракт с «Авангардом» и во второй раз вернулся к выступлениям в России. Последним клубом россиянина в НХЛ был «Вашингтон Кэпиталс».

В НХЛ российский форвард в общей сложности провел 13 лет. На счету Ковальчука 966 матчей и 904 очка (454 шайбы и 450 передач).

Победа в Кубке Гагарина с «Авангардом» стала третьей в карьере Ковальчука. До этого он дважды завоевывал трофей в составе СКА.