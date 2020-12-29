Стало известно о желании Ковальчука остаться в США ради детей

Агент Александр Черных рассказал о желании вернувшегося в Россию хоккеиста Ильи Ковальчука остаться в США. Его слова приводит Sport24.

Черных заявил, что Ковальчук так поздно решился подписать контракт с омским «Авангардом» из-за того, что ждал предложений из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Если бы подождал еще, может быть, там что-то и появилось бы. Плюс Илья — многодетный папа. Конечно, ему хотелось бы остаться в Америке», — добавил он.

26 декабря стало известно, что Ковальчук подписал контракт с «Авангардом» после того, как у него истек срок соглашения с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталс». Финансовые детали контракта пока не раскрываются.

В НХЛ Ковальчук в общей сложности провел 13 лет. На счету форварда 966 матчей, в которых он набрал 904 очка (454 шайбы и 450 передач). В КХЛ нападающий выступал за петербургский СКА, с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). В составе сборной России Ковальчук завоевал золотые медали Олимпиады и дважды становился чемпионом мира.