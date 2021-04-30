Сумма наличных на руках у населения и в кассах предприятий в первом квартале этого года сократилась на 0,7 процента, до 13,3 триллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦБ.

Материалы по теме Чужими руками Компании по всему миру нашли легкий способ выхода на биржу. Он дает миллиарды, но рушит экономику Точка кипения Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России?

Россияне стали активнее избавляться от денег. За аналогичный период прошлого года сумма наличных, напротив, увеличилась — на 5,2 процента. Самый большой рост пришелся на начало пандемии коронавируса (март 2020 года), когда показатель подскочил на 6,9 процента.

Такая тенденция была связана с «набегом на банки» из-за обрушения рубля и страха населения перед эпидемией, а также из-за сообщения о введении налога на вклады, отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Он также отметил, что вследствие снижения реальных располагаемых доходов населения рост наличных в обращении прекратился, что создает предпосылки для снижения инфляции.

По оценкам ЦБ, избыточный спрос на наличные в прошлом году был на уровне двух триллионов рублей. Регулятор ожидает, что в 2021-2022 годах произойдет постепенный возврат в банки части избытка денег.

Центробанк ранее спрогнозировал сокращение оборота наличных денег в России в 2021 году. С 2016-го он только увеличивался. Сдерживать оборот наличности будет продолжающийся рост популярности безналичных платежей, считают в ЦБ.