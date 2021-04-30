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Польша призналась в нарушении границы Белоруссии

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Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша призналась в нарушении государственной границы Белоруссии. Об этом оперативное командование страны написало на своей странице в Twitter.

Как говорится в сообщении, ночью в четверг, 29 апреля, польские военные пересекли воздушную границу с Белоруссией. «Инцидент не был преднамеренным, событие было случайным и недолгим», — указало командование. Отмечается, что это произошло в ходе штатного патрулирования.

Ранее Министерство обороны Белоруссии обвинило Польшу во втором за месяц нарушении воздушной границы. «Вертолет-нарушитель Ми-24 покинул территорию нашей страны в 2:03 в районе населенного пункта Теребунь», — отметили в Минске. Атташе по вопросам обороны при польском посольстве был вызван в ведомство для прояснения ситуации.

12 апреля службы безопасности Белоруссии также сообщали о нарушении государственной границы страны польскими военными. Неустановленное воздушное судно пересекло границу, а затем вернулось на польскую территорию.

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