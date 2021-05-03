Баскетболистка российского клуба обручилась с представительницей сборной Испании

Форвард екатеринбургского «УГМК» Брианна Стюарт обручилась с баскетболисткой сборной Испании Мартой Ксаргай. Об этом американка сообщила в своем Instagram.

Спортсменка опубликовала несколько фотографий, на которых она делает избраннице предложение. «Я сделала это. Еще одно кольцо. Она сказала "Да"», — написала Стюарт. Представительница испанской сборной выложила аналогичный пост в своих соцстеях.

Стюарт в составе российского клуба в нынешнем сезоне выиграла чемпионат России и Евролигу. Также ее признали MVP «Финала четырех» Евролиги, такой же титул она получила по итогам чемпионата.

В настоящее время девушки вместе находятся в тренировочном «пузыре» женской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Брадетоне (штат США, Флорида).

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