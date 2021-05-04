Тренер Магомедшарипова отреагировал на слухи о завершении карьеры бойцом

Тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Забита Магомедшарипова Мансур Учакаев отрегаировал на слухи о завершении карьеры подопечным. Публикация доступна в Instagram.

Тренер выложил ролик с участием 31-летнего Магомедшарипова. В нем боец отрабатывает удары на боксерском мешке. «Кто сказал, что мы уходим?» — написал Учакаев в описании видео.

1 мая стало известно, что Магомедшарипову предстоит операция. Как отмечает источник в команде спортсмена, после нее россиянин примет решение относительно своего будущего.

Магомедшарипова исключили из рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В последний раз россиянин выходил в октагон в ноябре 2019-го.

Магомедшарипов не уступал в рамках UFC. На счету россиянина 18 побед при единственном поражении в MMA.