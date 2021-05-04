Шашистка Тансыккужина вступилась за поляков после скандала со снятием флага

Российская шашистка Тамара Тансыккужина вступилась за поляков после скандала со снятием флага во время матча за звание чемпиона мира в Польше. Ее слова приводит РИА Новости.

Тансыккужина рассказала о доброжелательности поляков, а также хороших отношениях с соперницей Натальей Садовской и польской Федерацией шашек. «Это было не их решение. Им пришлось так поступить. После матча они извинились, сказали, что были вынуждены так поступить, и чтобы мне было легче, они убрали польский флаг», — добавила она.

3 мая Тансыккужина выиграла чемпионат мира, переиграв в решающем раунде Садовскую. Победитель определился на тай-брейке. После девяти раундов противостояния счет был равным: 54:54. Далее вничью завершились две партии в быстрые шашки и три партии в блиц, в четвертой партии в блиц Тансыккужина одержала победу.

Во время раунда между Тансыккужиной и Садовской, проходившего 27 апреля, бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал наклейку с флагом России, а затем удалил и триколор во время матча. Позднее президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за случившееся.