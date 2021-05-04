Назван самый популярный саундтрек к «Звездным войнам». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что с января 2019 года количество прослушиваний музыки к культовой франшизе на платформе Deezer HiFi увеличилось на 184 процента. Именно последнему из фильмов вселенной отдают предпочтение пользователи сервиса.

Саундтрек к ленте «Звездные войны: Скайуокер. Восход» опередил главного фаворита — «Империя наносит ответный удар». У лидера рейтинга оказалось на 12 процентов больше прослушиваний, чем у легендарного пятого эпизода.

Deezer опубликовал результаты рейтинга в честь Дня «Звездных войн», который ежегодно празднуется 4 мая. На третьей строчке оказалась картина «Эпизод I: Скрытая угроза», а на четвертой и пятой — «Эпизод IV: Новая надежда» и «Эпизод VII: Пробуждение силы». Наименее популярным оказался саундтрек к части «Эпизод VI: Возвращение джедая».

