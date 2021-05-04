Россиянин пойдет в мэры Нью-Йорка

Родившийся в Томске и перехавший более десяти лет назад жить в США Виталий Филипченко объяснил РИА Новости причины, по которым собрался пойти в мэры Нью-Йорка в качестве независимого кандидата.

«Я иду в мэры и не пытаюсь получить с этого прибыль. Многие идут в мэры просто, чтобы сделать себе рекламу, заработать денег. Я другой человек. Я поступаю, скажем так, как Робин Гуд. То есть, хочу помочь людям», — заявил кандидат.

Филипченко отметил, что «рассчитывает на эмигрантов». «Не только русских – всех эмигрантов, прошедших тяжелый рабочий путь», — добавил гражданин России и США.

Россиянин заявил, что «всегда хотел помогать слабым» и не любит несправедливость. «Еще в школе я был маленький, худенький. Но я не любил задир, которые лезли к другим ребятам. Я всегда вступался, лез в драку. Конечно, получал. Но в итоге все знали – с этим лучше не связываться», — сказал владелец компании, занимающейся грузоперевозками.

В апреле в самом центре Нью-Йорка — на Таймс-сквер — появился билборд c изображением российской певицы Монеточки.

В настоящее время мэром Нью-Йорка является демократ Билл Де Блазио.

Предварительные выборы главы города запланированы на 22 июня, всеобщие — на 2 ноября.