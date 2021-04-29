Робопса «уволили» из полиции в Нью-Йорке

Департамент полиции Нью-Йорка вернет роботизированную собаку от Boston Dynamics производителю раньше времени после критики в ее адрес, сообщает The New York Times.

Полиция решила попробовать использовать механизм в своих целях в прошлом году. Робопса взяли в аренду за 94 тысячи долларов. По словам руководства правоохранителей, его планировали направлять в те места, куда опасно было бы ходить офицерам. Полицейские назвали робопса Digidog. Он оснащен камерами, фонариками и системой связи.

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Однако роботизированную собаку раскритиковали в соцсетях после двух случаев ее использования. 23 февраля полиция запустила робота в квартиру в Бронксе, где удерживали заложников, но преступники успели сбежать. А 13 апреля Digidog был замечен при аресте мужчины в жилом доме.

После этих случаев критики сравнили робота с дроном слежения за людьми из антиутопий, назвали символом того, насколько агрессивной может быть полиция в отношении бедняков, и обвинили правоохранителей в милитаризации.

Это привело к досрочному расторжению договора об аренде, который действовал до августа. Решение было положительно встречено и в мэрии Нью-Йорка — там заявили, что рады этому, поскольку робот «был жутким, отталкивал от себя и посылал неверный сигнал жителям города».

В марте «Почта России» сообщила, что хотела бы протестировать робота-грузчика Stretch от Boston Dynamics в технологичном логистическом центре под Новосибирском, где собираются обрабатывать до полутора миллионов посылок в сутки. Stretch предназначен для перемещения грузов на складах — он оснащен «мачтой восприятия» с камерами и датчикам, а также роборукой с присосками для переноса товаров.