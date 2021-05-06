Стала известна судьба флага России на матче за звание чемпиона мира по шахматам между представителем страны Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном. Об этом ТАСС сообщил глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

По его словам, непосредственно во время игры на столе будут стоять флаги Федерации шахмат России (ФШР) и Норвегии. При этом на выставке «Экспо» в Дубае, в рамках которой пройдет встреча, триколоров будет много. Матч состоится с 24 ноября по 16 декабря.

27 апреля во время матча за звание чемпиона мира по шашкам между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полькой Натальей Садовской бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал наклейку с флагом России, а затем удалил и триколор во время матча. Позднее президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за случившееся.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд окончательно запретил российским спортсменам выступление под флагом страны на крупных международных соревнованиях, таких как чемпионаты мира или Олимпиады. Кроме того, Россия лишилась права проводить такие турниры.