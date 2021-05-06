Российская лыжница рассказала об отношении к эротическим фотосессиям

Российская лыжница Яна Кирпиченко рассказала об отношении к эротическим фотосессиям для мужских журналов. Об этом сообщает Sport24.

Она заявила, что не осуждает коллег, которые решили в них поучаствовать, но сама никогда бы на это не согласилась. «Я себя позиционирую больше как спортсменку. А все остальное на данный момент кажется каким-то лишним», — заявила Кирпиченко.

Кирпиченко также отметила, что никак не реагирует на включения в подборки самых сексуальных спортсменок. Она отметила, что это происходит благодаря субъективному мнению авторов.

В конце февраля в эротической фотосессии для журнала Maxim поучаствовала российская фигуристка Елизавета Туктамышева. Спортсменка призналась, что ее немного пугает возможная реакция общественности.

Кирпиченко стала серебряным призером чемпионата мира-2021 в эстафете 4 по километров. В ее активе также победа и три бронзы Универсиады-2019.