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Меркель раскритиковала идею отказаться от патентов на вакцины

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Ангела Меркель
Ангела Меркель
Фото: Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала идею отказаться от патентов на вакцины против COVID-19. Об этом пишет Reuters.

По ее словам, приостановка патентов не решит проблему нехватки вакцин: выдача лицензий может обеспечить качество продукции. Меркель также убеждена, что страны нуждаются в «изобретательности и инновационном потенциале компаний».

В конце апреля фармацевтические компании обратились к правительству США с призывом не отказываться от патента на вакцины против коронавируса. Белый дом поддержал эту инициативу.

В октябре 2020 года Индия и ЮАР призвали государства, производящие вакцины от коронавируса, временно отказаться от патента на них. Этот шаг должен был предоставить доступ к вакцине жителям бедных стран. Всемирная организация здравоохранения и более 60 стран поддержали эту инициативу. Однако администрация бывшего президента США Дональда Трампа вместе с Евросоюзом, Великобританией и Швейцарией выступила против предложенной меры.

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