Хорватский защитник «Зенита» поздравил болельщиков с Днем Победы

Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поздравил болельщиков с Днем Победы. Пост футболист опубликовал в своем Twitter.

«Память о подвиге каждого, кто защищал свою Родину и свободу, навсегда останется в наших сердцах!» — написал Ловрен. К посту хорват приложил фотографию, где он возлагает цветы неизвестному памятнику или могиле.

Ранее в воскресенье, 9 мая, похожий пост опубликовал украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий. Это вызвало неоднозначную реакцию в комментариях.

Ловрен перешел в «Зенит» из «Ливерпуля» перед началом нынешнего сезона. Хорват провел 21 матч в чемпионате России, забил два мяча и помог клубу стать чемпионом.