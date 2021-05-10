На Украине возбудили 13 уголовных дел после празднования Дня Победы

Полиция Украины возбудила 13 уголовных дел в отношении участников праздничных мероприятий ко Дню Победы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, всего в полицию поступило 61 сообщение о возможных нарушениях, большая часть которых касалась использования запрещенной символики. По результатам рассмотрения обращений возбуждено 13 уголовных дел и составлено 22 административных протокола.

Большинство уголовных дел было возбуждено за изготовление, распространение коммунистической или нацистской символики. Всего зафиксировано 11 таких нарушений. Еще два уголовных дела открыты по статье о надругательстве над местом захоронения и за сопротивление представителю власти или работнику правоохранительных органов.

Восемь административных протоколов были составлены за мелкое хулиганство, пять — за использование георгиевской ленточки, что запрещено законодательством Украины, еще пять — за неповиновение требованию полицейского, четыре — за нарушение правил карантина.

Ранее заместитель начальника украинской нацполиции Александр Фацевич сообщил, что полиция страны возбудила как минимум три уголовных дела из-за советских флагов. Отмечается, что во время проведения праздничных мероприятий 8 и 9 мая трое украинцев использовали флаги красного цвета с коммунистической символикой, один из нарушителей также установил две фотографии с георгиевской лентой. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

Согласно украинским законам, в стране действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. К ним относятся так называемые «коммунистические символы» — серп и молот, красные советские флаги, георгиевская лента.