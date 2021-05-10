Паралимпийскую чемпионку из России обманули почти на два миллиона рублей

Паралимпийскую чемпионку из России Елену Иванову обманули почти на два миллиона рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

По информации источника, мошенники воспользовались доверием спортсменки и лишили ее 1,7 миллиона рублей. Отмечается, что полиция выясняет детали случившегося и устанавливает личность злоумышленника.

Иванова — заслуженный мастер спорта по легкой атлетике для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На ее счету три золотых медали Паралимпийских игр в Лондоне 2012 года.

В декабре прошлого года российский банк обманул игрока клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старс» Александра Радулова на полтора миллиарда рублей. Радулов вложил свои средства в банк, находящийся на стадии банкротства. В отношении владельцев было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».