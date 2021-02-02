Многократная чемпионка Европы шесть раз за пять лет стала жертвой мошенников

Пятикратная чемпионка Европы по академической гребле 94-летняя Галина Вечерковская шесть раз за последние пять лет стала жертвой мошенников. Об этом сообщает FlashNord.

В 2016 году бывшая спортсменка купила биологические добавки за полмиллиона рублей, но ожидаемого эффекта они не дали. После этого злоумышленники связывались с жительницей Санкт-Петербурга еще несколько раз, обещая вернуть потраченные деньги. При этом мошенники объявляли процедуру платной, а пенсионерка делала новые переводы.

После очередной выплаты полиции удалось поймать одного из преступников, но несколько дней назад Вечерковская снова обратилась в правоохранительные органы после того, как перевела 1,4 миллиона рублей ради возврата украденных ранее средств. Пенсионерка объяснила произошедшее доверчивостью, за пять лет в общей сложности она отдала мошенникам больше трех миллионов рублей.