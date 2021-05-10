Во Франции поверили в «Северный поток-2»

Во Франции поверили, что газопровод «Северный поток-2» будет завершен несмотря на попытки США помешать реализации проекта. Об этом в интервью изданию L’Opinion рассказал профессор парижского Института политических исследований и специалист по энергетической геополитике Тьерри Бро.

По его словам, весь проект оценивается в 10 миллиардов евро, и половину оплатил «Газпром», остальное — пять европейских газовых компаний. И когда вкладываются такие суммы, «позволять себе бездействовать нельзя», уверен Бро.

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С другой стороны, отметил эксперт, проект скорее всего не запустят до 2024 года. Потому, что 2019-м из-за задержек в строительстве Россия заключила с Украиной контракт на транзит газа сроком на пять лет. «Даже если "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию, Россия в любом случае должна будет ежегодно выплачивать Украине 1,3 миллиарда долларов до 2024 года», — указал Бро.

Изначально «Северный поток-2» должен был быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года. Однако из-за ограничений, наложенных со стороны США, его участники начали выходить из проекта. Сроки реализации многократно переносились.

В середине апреля глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный рассказал депутатам бундестага, что работы по «Северному потоку-2» завершатся до осени, и тогда уже можно будет поставлять газ. «Есть надежда, что Германия по этому газопроводу может получить первый газ до конца лета», — уточнил он. В свою очередь зампред правительства России Александр Новак заявил, что строительство газопровода «Северный поток-2» завершат в 2021 году, но не назвал даты. Сроки готовности не стали озвучивать и в компании-операторе Nord Stream 2.

В мае посол России в Берлине Сергей Нечаев предсказал срок завершения строительства «Северного потока-2». По словам дипломата, проект может быть завершен до конца сентября. Большое значение будут иметь погодные условия.