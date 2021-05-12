В Петербурге назвали причину появления бобров рядом с домами

Росприроднадзор по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) назвал причину, по которой в центре Санкт-Петербурга появились бобры. Весной 2021 года жители стали замечать животных рядом с жилыми домами. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

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Специалисты объяснили появление бобров тем, что во второй половине весны у животных появляется потомство. Молодые особи также покидают семьи, отправляясь на поиски новых мест обитания и для создания собственных пар. Чаще всего в этот период животные появляются около жилой застройки.

В ведомстве предупредили россиян, что бобров не стоит пытаться потрогать или сфотографировать. Подобные действия могут встревожить животное, из-за чего оно попытается скрыться или укусит человека в качестве обороны. Эксперты также попросили не подкармливать бобров, так как человеческая пища может быть вредна для них.

В апреле 2021 года бобры отключили от интернета несколько сотен жителей небольшого канадского города Тамблер Ридж на западе страны. Сотрудники ремонтной службы выяснили, что животные повредили и похитили куски кабелепровода и оптоволокна для строительства жилища. Горожанам вернули интернет более чем через сутки.