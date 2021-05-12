Тренер Магомедшарипова рассказал о планах бойца

Тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Забита Магомедшарипова Мансур Учакаев рассказал о планах спортсмена. Его слова приводит ТАСС.

Как отмечает специалист, у Магомедшарипова есть проблемы со здоровьем. Боец пропустит как минимум полгода. Учакаев также подчеркнул, что на сегодняшний день у Магомедшарипова нет желания тренироваться.

Магомедшарипова исключили из рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Россиянин не выступал в октагоне с ноября 2019-го. 1 мая сообщалось, что спортсмену предстоит операция, после которой он примет решение относительно будущего в MMA.

В своем последнем поединке Магомедшарипов победил Келвина Кэттара на турнире в Москве. Россиянин не уступал в рамках UFC. На счету бойца 18 побед при единственном поражении в MMA.