Российская певица таджикского происхождения Manizha высказалась о массовом убийстве в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Super.

Исполнительница, которая представит Россию на конкурсе «Евровидение», выразила поддержку семьям погибших, а также обратилась к подросткам и детям с просьбой не молчать о своих проблемах. «Найдите друга, говорите с ним, говорите с людьми. Потому что ваши проблемы важны и вы важны для планеты», — сказала артистка.

Она также выразила соболезнования Афганистану в связи с тем, что по меньшей мере 55 человек погибли в результате взрывов у школы в западной части Кабула. «Это ужасно и неприемлемо», — заявила Manizha.

ЧП произошло в Казани утром во вторник, 11 мая. После стрельбы в школе, в учебном учреждении прогремел взрыв. На месте происшествия задержали 19-летнего Ильназа Галявиева. Он расстрелял семерых восьмиклассников и смертельно ранил учительницу, после чего сдался полиции. По последним данным, всего погибли девять человек.