«Оренбург» и «Аланию» отказались пускать в РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) отказал «Оренбургу» и «Алании» в праве на участие в розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2021/2022. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Оренбург» и «Алания» остались без лицензии РФС, дающей право на участие в элите российского футбола. Клубы не сумели устранить замечания в срок (до 12 мая). Лицензии получили другие представители Футбольной национальной лиги (ФНЛ): калининградская «Балтика», «Торпедо Москва», самарские «Крылья Советов».

«Оренбург »занимает второе место в таблице ФНЛ. «Алания» расположилась на четвертой строчке.

Впервые в истории «Оренбург» пробился в элиту отечественного футбола в 2016 году. В своем первом сезоне команда заняла 13-е место и потеряла место в РПЛ. В 2018-м оренбуржцы вернулись в высший дивизион и сумели сохранить в нем прописку. Первоначально клубу отказали в лицензии из-за малой вместимости стадиона (7500 мест). Для участия в РПЛ требуется арена на 10 тысяч зрителей.

«Алания» в последний раз выступала в элите в сезоне-2012/2013.