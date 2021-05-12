Жители российского города оказались вынуждены мыться под дождем

Жители одного из домов Челябинска пожаловались на состояние постройки. Кровля дома повреждена, из-за чего собственники оказались вынуждены фактически мыться под сточными водами и дождем. Об этом сообщает Telegram-канал «Гражданский патруль».

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Аварийный дом с проблемной крышей находится на улице Доватора. После нескольких обращений жителей к местным властям, перекрытие отремонтировали жестью. Однако проблема не решилась — вода продолжала поступать в душевые, из-за сырости в комнатах начала расти крапива и появились насекомые.

В разговоре с изданием «Пчела» представители общественной организации прокомментировали состояние здания. «Это дикость — в двадцать первом веке мыться в таких условиях, жить в вечной сырости, но при этом оплачивать коммунальные услуги, которых просто нет», — подчеркнули в «Гражданском патруле». Представители общественной организации обратились в жилищную инспекцию региона и написали жалобу на бездействие управляющей компании. Они потребовали привести дом в порядок.

В марте 2021 года жители одной из многоэтажек в подмосковном городе Одинцово пожаловались на состояние здания. Одна из собственниц оказалась вынуждена каждый день собирать воду с балкона, на стенах которого появилась плесень. Другая жительница столкнулась с затоплением, которое повредило потолок. Владельцы квартир обращались с проблемами к коммунальщикам, но ситуация не изменилась.

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