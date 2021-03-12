Жители многоэтажки в Подмосковье пожаловались на лужи и плесень

Жители одной из многоэтажек в подмосковном городе Одинцово пожаловались на лужи и плесень в квартирах. Собственники обвинили в происходящем управляющую компанию «ПИК-Комфорт», которая занимается обслуживанием объектов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Одна из жительниц рассказала, что каждый день вынуждена собирать воду с балкона, на стенах которого образовалась плесень. Другая собственница пожаловалась на затопление, из-за которого в квартире повредился потолок. Вода появилась и в подвале дома, где расположены кладовки. В итоге имущество в помещениях оказалось затоплено. По словам жильцов, компания также собирает плату за вывоз строительного мусора, хотя квартиры были сданы с готовой отделкой.

Материалы по теме Между нами тает лед Дома миллионов россиян оказались под угрозой из-за тающей мерзлоты. Как спасти российскую Арктику? Интимная зона У каждого второго жителя Земли нет нормального туалета. Как это угрожает жизням миллионов людей?

Местные жители предположили, что причиной затоплений стала ливневая система — труба в канализации оказалась маленькой, поэтому не справляется с отведением осадков. Они также подчеркнули, что регулярно оплачивают счета за коммунальные услуги, однако в квитанциях нет отдельных граф за водоснабжение и электроэнергию. Сумма платежа достигает 15 тысяч рублей. Собственники несколько раз обращались к коммунальщикам с просьбой решить проблемы и предоставить «договоры со всеми ресурсоснабжающими организациями», но ситуация не изменилась.

Представители телеканала попросили «ПИК-Комфорт» прокомментировать сложившуюся ситуацию. Там заявили, что сотрудники регулярно чистят канализацию, и обвинили в затоплении подвала жильцов, которые сливают в трубы строительные смеси. Что касается вывоза мусора, то, по данным организации, решение было принято на общем собрании жильцов. Однако собственники отметили, что большая часть из них была против подобной услуги.

В ноябре 2020 года жители одного из пензенских домов пожаловались на состояние подъезда, который фактически превратился в полосу препятствий с крысами и ямами с кипятком. Собственники были вынуждены передвигаться по доскам и старым дверям. Причиной затопления стала забитая канализация. В управляющей компании, ответственной за объект, отметили, что для окончательного решения проблемы необходимо заменить все трубы на новые.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru