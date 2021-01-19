Жилой дом в российском городе заледенел после потопа

В одном из жилых домов города Екатеринбурга из-за сорванного крана пожарного гидранта оказались затоплены семь этажей. Вода попала на лестничные пролеты и в квартиры, в результате чего подъезд в буквальном смысле заледенел. Об этом сообщает «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн».

Инцидент произошел на улице Пехотинцев в 14-этажном доме, где вода намочила проводку, затопила лестницы и несколько квартир. Из-за низкой температуры в подъезде на перекрытиях и лестницах образовалась ледяная корка. Вода также попала в лифты. После потопа их отключили, а жильцы оказались вынуждены подниматься домой по скользким ступенькам.

По словам собственников, они сообщили о сорванном кране в управляющую компанию, однако коммунальщики не отреагировали на ситуацию оперативно. Тогда россияне стали ликвидировать последствия самостоятельно и попытались убрать воду. После произошедшего представители издания обратились в компанию за комментариями, однако ее сотрудники отказались от разговора.

В октябре 2020 года в одном из многоквартирных домов Челябинска на чердаке лопнули трубы, в результате чего здание оказалось целиком затоплено. Тогда вода попала во все квартиры и общедомовые помещения. После случившегося жильцы пожаловались на сломанную бытовую технику и отсутствие электричества.

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