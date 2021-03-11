Растаявший снег затопил российских чиновников

Растаявший снег затопил здание администрации поселка Ясные Поляны Челябинской области. Бывший глава поселения Александр Лебин заявил, что несколько лет назад чиновники планировали отремонтировать крышу постройки. Об этом сообщает издание Znak.

Материалы по теме «У меня начались панические атаки» История российской семьи, которая купила квартиру и оказалась на улице Интимная зона У каждого второго жителя Земли нет нормального туалета. Как это угрожает жизням миллионов людей?

В сети также появилось видео, снятое в одном из кабинетов здания. На кадрах видно, что талая вода залила часть полов и попала на столы и технику. Для решения проблемы некоторые вещи в помещении покрыли полотенцами и поставили подносы, на которые продолжила капать вода.

По словам Лебина, в 2017 году на ремонт крыши здания выделяли 130 тысяч рублей. Однако работы так и не были проведены. Бывший глава поселка пояснил, что не знает, на что пошли средства, и заметил, что в последующие годы власти поселения не выделяли денег на подобные цели.

В феврале 2021 года в поселке Талакан Амурской области затопило музыкальную школу. В здании прорвало трубу горячего водоснабжения, из-за чего в помещении с потолков обрушилась плитка, а кипяток попал на пол и музыкальные инструменты. Местные власти пообещали провести здание в порядок и разрешили проводить занятия в кабинетах, которые не пострадали от затопления.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru