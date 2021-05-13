Популярный на YouTube боец подписал контракт с UFC

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) подписал контракт с американским тяжеловесом Крисом Барнеттом. Об этом сообщает журналист Марсел Дорфф в своем Twitter.

34-летний американец, известный по выступлениям в азиатских промоушенах, подерется на турнире UFC 22 мая. Соперником Барнетта станет Бен Ротуэлл.

Барнетт обрел широкую популярность благодаря YouTube. Ролики схваток с участием американца набирают миллионы просмотров. К примеру, ролик боя американца против россиянина Кирилла Сидельникова набрал более семи миллионов просмотров.

Барнетт демонстрирует в клетке гибкость и акробатику, будучи тяжеловесом. Также боец празднует свои победы эффектными танцами.

В активе спортсмена 21 победа при шести поражениях. Барнетт участвовал в турнирах промоушенов ROAD, Rizin, XFC. В последний раз он выходил в клетку в сентябре 2020-го.