Медведчука встретили у суда плакатом «Каждого палача ждет расплата»

Под Печерским районным судом Киева, где в эти минуты в совещательной комнате судья принимает решение по делу председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, активисты развернули плакат «Кожного ката чекає розплата» («Каждого палача ждет расплата»). Об этом стало известно Telegram-каналу Klymenko Time, создателем которого является бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

Под зданием суда собрались многочисленные представители праворадикальных движений, туда стянули дополнительные силы Национальной полиции Украины. «Было всего несколько точечных конфликтов, в целом обстановка спокойная, стороны ждут решения», — пишут журналисты.

Портал «Вести» в своем Telegram-канале при этом сообщает, что охрана Медведчука готовит ему коридор для выхода. На этом основании журналисты делают вывод, что задерживать его не будут.

11 мая Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку. Обвинение намерено ходатайствовать в суде о заключении подозреваемых под стражу. Позже в доме Медведчука начались обыски.

Служба безопасности Украины раскрыла суть обвинений против Медведчука и Козака. Депутатам вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.