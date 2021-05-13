В CША спрогнозировали России один из лучших урожаев пшеницы в истории

Минсельхоз США спрогнозировал, что в 2021-2022 сельскохозяйственном году сбор в России соберут 85 миллионов тонн пшеницы — один из самых лучших урожаев в истории. Об этом говорится в майском обзоре ведомства, передает РИА Новости.

Согласно майскому обзору Минсельхоза США, в период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года переходящие запасы пшеницы увеличатся с 12,082 миллиона тонн до 15,082 миллиона тонн. Данная оценка не изменилась по сравнению с апрельским обзором ведомства. По расчетам аналитиков ведомства, глобальное производство в будущем сельхозсезоне может составить 788,978 миллиона тонн — против 776,097 миллиона в текущем. Эта оценка практически не отличается от апрельской — тогда прогноз составлял 776,778 миллиона тонн.

По данным Росстата, рекордный урожай пшеницы в России был собран в 2017 году, он составил 86,003 миллиона тонн. Второй по объему урожай в истории в стране — 85,896 миллиона тонн — собрали в 2020 году.

Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила, что экспорт пшеницы из России за январь-февраль резко вырос в три раза (до 7,6 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении показатель увеличился в 3,4 раза (до 1,8 миллиарда долларов). В феврале поставки пшеницы за рубеж подскочили на 46,1 процента по сравнению с январем, продажи принесли 1,1 миллиарда долларов.