Смолов написал матерный пост после победы в Кубке России и озадачил подписчиков

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов в Instagram написал матерный пост после победы в Кубке России и озадачил подписчиков.

Футболист опубликовал фотографии из раздевалки команды, где он обнимается с одноклубником Дмитрием Бариновым, целует медаль за победу в турнире, и снимок с родственниками. «Они не ставят на меня, но я ******* [вздернул] их», — подписал пост он.

В комментариях пользователи порассуждали о том, кого Смолов имеет в виду под словами «их». Они посчитали, что это может быть тренерский штаб сборной России, который не включил нападающего в расширенный список футболистов на чемпионат Европы.

12 мая «Локомотив» обыграл самарские «Крылья Советов» в финале Кубка России. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:1 в пользу столичной команды. В первом тайме на гол Франсуа Камано самарцы ответили точным ударом Владислава Сарвели. Во второй половине игры с пенальти отличился Смолов, еще один мяч забил Мурило.