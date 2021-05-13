Россиян предупредили об уязвимости персональных данных в WhatsApp

Роскомнадзор предупредил российских пользователей об уязвимости персональных данных в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в ведомстве, «с 2014 года мессенджер уже передает значительный объем пользовательских данных компании Facebook», при этом в каждой стране действуют собственные стандарты безопасности хранения и обработки персональных данных. «Граждане России должны четко представлять риски, связанные с передачей своих персональных данных зарубежным компаниям», — призвали в Роскомнадзоре.

Ведомство отметило, что российское и европейское законодательства по защите персональных данных более строгие, чем в США, где работает Facebook и принадлежащие ему компании. Там также подчеркнули, что до конца мая ожидают от WhatsApp и Facebook подтверждения локализации данных российских пользователей на территории РФ. В случае отсутствия ответа компании могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере персональных данных.

WhatsApp выпустил обновленное пользовательское соглашение 8 января. В новой версии разработчики приложения анонсировали, что сервис начнет делиться информацией с соцсетью Facebook, владеющей мессенджером. Первоначально новые правила должны были вступить в силу 8 февраля, однако позже их вступление в силу перенесли до 15 мая. Решение привело к негативной реакции юзеров из разных стран мира. Специалисты зафиксировали резкий отток юзеров из приложения в другие похожие сервисы.

Ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp уточнил дату отключения пользователей программы, которые откажутся принимать условия нового соглашения. Владельцы мессенджера намерены дать юзерам еще несколько недель после 15 мая, прежде чем они могут потерять доступ к приложению.