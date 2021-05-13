Китайская звезда UFC пожаловалась на враждебность американских фанатов

Китайская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Вэйли Чжан заявила о враждебности американских фанатов на трибунах во время ее последнего поединка. Перевод беседы спортсменки с соотечественниками в прямом эфире приводит Bloody Elbow.

31-летняя звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) призналась, что впервые столкнулась с таким поведением зрителей на трибунах. Неодобрительный вой сопровождал выход спортсменки к октагону и даже мешал воспринимать команды тренера.

Чжан подчеркнула, что не списывает свое поражение Роус Намаюнас на данный фактор. «Я принимаю результат, поведение фанатов, своего соперника. Но разговор зашел о конкретных проблемах во время боя», — отметила китаянка.

Намаюнас нокаутировала Чжан в первом раунде, вернув себе титул чемпионки UFC в минимальном весе. Перед поединком американка литовского происхождения отметилась спорным высказыванием в адрес соперницы из Китая, допустив выражение «лучше быть мертвым, чем красным».