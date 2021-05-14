Стоимость дорогого iPhone пробила психологическую отметку

Дорогой iPhone 12 Pro резко подешевел в России. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу проекта, оцененный на старте продаж в 100 тысяч рублей девайс подешевел до 79 090 рублей. Таким образом, стоимость флагмана не только снизилась на 20 процентов, но и пробила важную психологическую отметку в 80 тысяч рублей. Авторы уточнили, что речь идет о базовой модели 12 Pro с накопителем емкостью 128 гигабайт.

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«Цена долго не снижалась из-за дефицита на эту модель, но уже сейчас ситуация стабилизировалась», — отметили журналисты. Также подешевел и самый доступный из актуальных смартфонов Apple. Стоимость iPhone 12 mini с накопителем на 64 гигабайта упала ниже отметки в 55 тысяч рублей. На старте продаж модель была доступна за 70 тысяч рублей.

Авторы обратили внимание, что стоимость в 79-80 тысяч рублей актуальна у неофициальных поставщиков смартфонов американского бренда. Например, в магазине Apple и у партнеров iPhone 12 Pro оценен минимум в 100 тысяч рублей, топовая версия, которая имеет накопитель емкостью 512 гигабайт, оценена в 130 тысяч рублей.

Представленный осенью 12 Pro имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор Apple A14 Bionic, шесть гигабайт оперативной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый.

В начале апреля журналисты обратили внимание, что стоимость самого дорогого смартфона Apple — iPhone 12 Pro Max с накопителем 128 гигабайт — снизилась до 90 990 рублей. Ранее модель была оценена в 110 тысяч рублей.