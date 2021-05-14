Поделки Сергея Шойгу выставят на продажу

Поделки министра обороны России Сергей Шойгу выставят на продажу на аукционе «Творчество ради жизни» благотворительного фонда актера Константина Хабенского. Об этом сообщает РИА Новости

По информации агентства, торги состоятся в пятницу, 14 мая, в штаб-квартире Русского географического сообщества в Москве. На них будут представлены картины, деревянные ваза и стол, которые изготовил Шойгу.

Отмечается, что вырученные с продажи лотов деньги будут направлены на расходы благотворительного фонда, которые покроют нейрохирургическое лечение и медицинские препараты для подопечных с опухолями мозга.

Кроме того, представители фонда заявили, что на аукционе актеры Хабенский и Сергей Бурунов выступят перед публикой с рассказами из книги «Про вчера», написанной министром.

Благотворительный фонд Хабенского был основан в 2008 году. Известно, что за текущий год организации удалось собрать на лечение больных детей 241 миллион рублей.

В декабре 2020 года россиянка решила продать визитку президента России Владимира Путина за 550 тысяч рублей. Москвичка Мария разместила объявление на Avito. На карточке были напечатаны должности Путина в 1992-1996 годах: заммэра по международным и экономическим связям, председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.