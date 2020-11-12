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Россиянам раздадут госпремии за правозащитную и благотворительную деятельность

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Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Общественная комиссия при президенте России объявила о начале приема документов на соискание государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать с 13 ноября. Желающие могут отправить документы уполномоченному по правам человека (адрес для почтовых отправлений: 119121, город Москва, Смоленский бульвар, дом 19, строение 2, Аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; адрес электронной почты: moskalkova@ombudsmanrf.ru).

Премии раздадут в 2021 году.

Они были учреждены в 2015-м и присуждаются людям, ведущим общественную деятельность в России, которая направлена на защиту прав и свобод человека и гражданина, укрепление и развитие гражданского общества, формирование культуры благотворительности, оказание безвозмездной помощи нуждающимся.

Лауреатами премий становились директор организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза), директор Санкт-Петербургского детского хосписа Александр Ткаченко, председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, учредитель благотворительного фонда помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга Константин Хабенский.

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