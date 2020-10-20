Кириенко назвал воспитание патриотизма главной целью единоборств в России

Первый замглавы администрации президента, сопредседатель Российского союза боевых искусств (РСБИ) Сергей Кириенко назвал воспитание патриотизма и чувства национальной гордости главной целью единоборств в России. Он заявил об этом на вручении ежегодной премии «Золотой пояс», передает ТАСС.

«Главное — это, конечно, спортивная победа, но гораздо больше важны победа воли и духа, чувство национальной гордости, которое возникает каждый раз, когда звучит гимн и поднимается флаг нашей страны. Считаю, что самая главная награда, при всем почете награды лучшему спортсмену, — это награда тренеров и наставников», — сказал он.

По его словам, каждый год «сотни тысяч мальчишек и девчонок» приходят в федерации и клубы. Кириенко отметил, что у каждого из них сформируется характер, который «точно поможет им в жизни» вне зависимости от того, станет ли кто-то из них чемпионом мира.

«Я не удивлен, что в России все большую популярность приобретают боевые искусства, причем, пожалуй, Россия — единственная страна мира, которая может позволить себе бросать вызов основателям боевых искусств», — подчеркнул он.

Также сопредседатель РСБИ добавил, что Россия родила «удивительное боевое искусство самбо», в котором лучше российских спортсменов нет.