Мировой бизнес задумал массовый переезд

Каждая четвертая крупная компания в мире планирует переехать в новый офис, 38 процентов из них сделают это в течение следующих трех лет, показал опрос, проведенный консалтинговой компанией Knight Frank. В исследовании участвовали 400 международных фирм (результаты есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Как выяснилось в ходе опроса, 30 процентов бизнес-компаний задумали расширить занимаемые площади в течение трех лет. В этот же период фирмы массово займутся повышением качества занимаемых ими помещений (этот пункт отметили 47 процентов респондентов). 46 процентов компаний добавят новые услуги и удобства для сотрудников.

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«Международные игроки стали уделять больше внимания офисам с целью поддержания корпоративной культуры после пандемии. В перспективе это приведет к значительному улучшению условий труда и увеличению количества услуг, доступных для сотрудников», — предрекают эксперты.

По их наблюдениям, арендаторы офисов, в том числе в Москве, заинтересованы в гибких пространствах, зонах для отдыха, «с постепенным снижением количества рабочих мест». 59 процентов из 400 международных компаний оценили опыт удаленной работы как «положительный» или «чрезвычайно положительный».

Из удобств, которые компании планируют добавить в офисы после пандемии, в пятерку самых востребованных вошли: постаматы с едой и напитками, тренажерный зал, парковки или места для хранения велосипедов, уединенные пространства для отдыха и релаксации и пункты самовывоза для заказов.

Ранее в мае стало известно, что всегда работать дистанционно хотели бы 60 процентов россиян. 41 процент участников соответствующего опроса предпочли бы несколько дней в неделю работать из дома. Только 4 процента россиян признались, что хотели бы работать в офисе.

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