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Объяснен высокий уровень цен на квартиры в Москве

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За год к маю 2021-го средневзвешенная цена квадратного метра нового жилья в Москве выросла на 38 процентов, в Новой Москве — на 30 процентов, в Подмосковье — на 27 процентов, следует из материалов сервиса поиска недвижимости «Синица», предоставленных «Ленте.ру».

По данным аналитиков, «квадрат» строящихся квартир в старых границах Москвы в настоящее время стоит 307,7 тысячи рублей, в Новой Москве — 180,8 тысячи рублей, на рынке ближнего пояса Московской области — 146,8 тысячи рублей. В исследовании не рассматривались премиальный и элитный сегменты новостроек.

Эксперты объясняют высокий уровень цен нехваткой свободного предложения и повышенным спросом на жилье. «Хотя динамика темпов вывода новостроек у девелоперов пока не поспевает за повышенным спросом, заметного вымывания ликвидных лотов, скорее всего, уже не случится. К концу второго квартала мы ожидаем баланса спроса и предложения», — прогнозируют в «Синице».

Ранее в мае стало известно, что наибольшей популярностью у покупателей жилья в Москве пользуются районы, имеющие худшую репутацию: Капотня, Бирюлево и Гольяново. Новоселы раскупают недвижимость в этих локациях из-за ее низкой стоимости.

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