Квартиры в Москве снова подорожали

К маю 2021-го средняя цена новых квартир комфорт-класса в Москве достигла 13 миллионов рублей, увеличившись за апрель почти на 4 процента и на 21 процент — за последние 12 месяцев. Об этом свидетельствуют материалы агентства «Бон Тон», предоставленные «Ленте.ру».

По данным аналитиков, самое доступное строящееся жилье в пределах старой Москвы (без учета присоединенных территорий) продается в Зеленограде — там квартира в среднем стоит 9,6 миллиона рублей. Самые дорогие варианты предлагаются в Северо-Западном округе — средний ценник там равен 18,5 миллиона рублей.

Объем предложения строящегося жилья комфорт-класса в Москве за апрель снова сократился — на 5 процентов по площади и на 4 процента по числу квартир в продаже. Всего в городе реализуется 10,5 тысячи таких лотов, подсчитали эксперты. За год предложение бюджетного жилья упало примерно на треть.

Ранее в мае стало известно, что наибольшей популярностью у покупателей жилья в Москве пользуются районы, имеющие худшую репутацию: Капотня, Бирюлево и Гольяново. Новоселы раскупают недвижимость в этих локациях из-за ее низкой стоимости.

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